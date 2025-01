現地時間の2025年1月20日に、ドナルド・トランプ大統領が「Department of Government Efficiency(DOGE:政府効率化省)」を設立する大統領令に署名しました。また、DOGEを率いるイーロン・マスク氏が政府の中枢機能が集まる「ウエストウイング」にオフィスを構えたことも報じられています。Establishing And Implementing The President's "Department Of Government Efficiency" - The White Househttps://www.whitehouse.gov/pres