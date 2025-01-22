映画史上の最も偉大な「アーティスト」デヴィッド・リンチ監督が、現地の日付で1月16日に亡くなった。 参考：スティーヴン・スピルバーグらが追悼巨匠デヴィッド・リンチの死にたむけられた言葉 ハリウッドセレブも数多く住んでいる、ロサンゼルスの高台「ハリウッド・ヒルズ」……そこを通る、デヴィッド・リンチ氏いわく「ハリウッドの歴史を感じる道路」であるマルホランド・ドライブのすぐ下に、映