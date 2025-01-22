２２日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反落した。前日の米国市場で長期債価格が上昇（金利は低下）したことを支えに朝方は買いが先行したものの、トランプ米大統領が中国の輸入品に対し２月１日から関税を課すことを検討していると述べたと伝わり、米長期金利は時間外取引で上昇した。円債市場においては積極的に買い上がる姿勢は限られ、先物は上昇一服後、下げに沈む展開となった 日銀は２２日、定例の国債買い入