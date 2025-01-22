サイフューズが反発している。２１日の取引終了後、全国中小企業団体中央会の公募事業「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」から補助金確定通知を受領したと発表。２５年１２月期第１四半期に助成金収入１３９１万円を営業外収益として計上するとしたことが好感されている。 出所：MINKABU PRESS