■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (186A) アストロＨＤ 東証グロース (2914) ＪＴ 東証プライム (8001) 伊藤忠 東証プライム (2432) ディーエヌエ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (9432) ＮＴＴ 東証プライム (1803)