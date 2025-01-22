ＡＮＹＣＯＬＯＲ＝上げ足強め３連騰。フシ目の３０００円大台を回復した。３０００円台乗せは昨年３月中旬以来で約１０カ月ぶりとなる。ＶＴｕｂｅｒグループの「にじさんじ」を運営し、業績は時流を捉え高成長トレンドを走っている。市場では「グッズ販売も好調なほか拡大規模が約３倍となった新スタジオ効果などが注目されている。にじさんじ史上初となる武道館ライブを５月に開催することも決まったもようで、株価の上