米国野球殿堂は21日（日本時間22日）、今年の殿堂入りメンバーを発表し、今月16日に日本でも殿堂入りを果たしたイチロー氏（51＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が日本選手初の殿堂入りを果たした。アジア選手初の偉業にヤクルト、ブルワーズなどで活躍した青木宣親氏（現ヤクルトGM特別補佐）も「イチローさんアメリカ野球殿堂入りおめでとうございます」と祝福。「現役時代、常に世界で活躍する姿を間近で拝