1980年代から90年代にかけ青春を過ごした世代を中心に、トヨタ自動車のスポーツカー、セリカGT-FOURがミッドシップエンジンで復活するのではないかという期待感が高まっている。その理由は2025年1月10〜12日、千葉市の幕張メッセで開かれた「東京オートサロン2025」にある。「私をスキーに連れてって」に登場そのオートサロンでトヨタが発表した「2025年モリゾウの10大ニュース」の第1位は「ミッドシップが走り出した」だった。「