［ジュネーブ２１日ロイター］ - 国連当局者は２１日、支援物資搬入に使用されるイエメンの紅海港湾施設の稼働率が約４分の１に落ち込んでいると明かし、パレスチナ自治区ガザ停戦によりイランが支援するイエメンの親イラン武装組織フーシ派とイスラエルの攻撃が収束するかは不透明と指摘した。フーシ派はガザでの戦闘を巡ってパレスチナと連帯し、２０２３年１１月からイエメン近海で国際船舶を攻撃。イスラエルはこれを