(見出しでアップデート記事であることを明確にして再送します)[ワシントン ２１日 ロイター] - 米国務省の発表によると、ルビオ米国務長官と岩屋毅外相は２１日、北朝鮮とロシアの政治・安全保障面の連携を巡る懸念について協議した。ロシアの防衛産業基盤に対する中国の支援についても話し合った。北村俊博外務報道官によると、岩屋外相は訪問先のワシントンでルビオ長官と会談し、防衛力強化を継続する方針を伝えた。また、日本