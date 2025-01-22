シンシン刑務所の元収監者と、オスカーノミニー俳優という異色のキャストアンサンブルが紡ぐ映画『SING SING（原題）』の邦題が『シンシン／SING SING』に決定。併せて、日本版ポスターが解禁された。【写真】キャストの85％以上は元収監者『シンシン／SING SING』日本版ポスターNYに実在する最重警備のセキュリティを誇るシンシン刑務所で行われている収監者更生プログラムの＜舞台演劇＞を通して、収監者たちとの友情を描い