【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のメンバー、ジェニーが３月７日にファーストソロアルバム「Ｒｕｂｙ」を発売する。所属事務所が２２日、伝えた。アルバムには昨年１０月にリリースしたシングル「Ｍａｎｔｒａ」をはじめ、幅広いジャンルの１５曲が収録される。デュア・リパやチャイルディッシュ・ガンビーノ、Ｄｏｅｃｈｉｉ（ドーチ）など世界的アーティストとのコラボ曲も