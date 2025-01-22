先日、がんが寛解したことを公表し、注目を集めたイギリスのキャサリン皇太子妃。公務などでイギリスのブランドを身に着け、完売に導くなど、ファンションでも長く注目を集めているが、皇太子妃として115年ぶりに、英国王室御用達の証であるロイヤルワラントを企業に授与するのではないかと報じられた。【写真】キャサリン妃、英ブランドによるカタールの国旗カラーでコーデPeopleによるとキャサリン妃は、2010年にウィリアム