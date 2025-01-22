岩手県は22日、盛岡市の2カ所の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例について、遺伝子検査の結果、鳥インフルの感染を確認したと発表した。高病原性の疑いがあるという。両養鶏場で飼育されている採卵鶏計約66万羽を殺処分する。県内の養鶏場では、今季4例目と5例目。県は養鶏場から半径10キロ圏内にある農場で鶏の移動や搬出を制限した。死んだ鶏の数が増えていると両養鶏場から21日に報告があり、遺伝子