イングランド2部QPRの斉藤光毅が途中出場で移籍後初得点となる決勝ゴールイングランド2部クイーンズ・パーク・レンジャーズ（QPR）のFW斉藤光毅が現地時間1月21日、第28節ハル・シティ戦に途中出場し、移籍後初得点となる決勝ゴールをマークした。左サイドでのドリブル突破から右足の強烈な一撃を“ゼロ角度”から蹴り込み、2-1の勝利に貢献。「一番コーキっぽい突破からの初ゴール！」との声があがっている。2024年のパリ五輪