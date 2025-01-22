MLB・ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏が日本時間22日、日本人選手初のアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチロー氏へ祝福のコメントを寄せました。初年度で殿堂入りの候補に入ったイチロー氏はわずか1票足らずも393票を集め投票率99.7％でアジア人初の殿堂入りとなりました。松井氏はヤンキースを通じ、「イチローさん、米国の野球殿堂入りおめでとうございます。これは日本の野球界にとっても歴史的な日になったと思います」と