■「（木村拓哉と）4年ぶりの共演す！ありがとうございます！！」（国分太一） 【画像】木村拓哉＆国分太一＆ジェシー グループの垣根を越えた“貴重な”先輩後輩ショット 木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズにて、国分太一（TOKIO）とジェシー（SixTONES）との3ショットを公開した。 真ん中に国分が手を前で組んで立ち、その右側に国分に寄り添うようにして立つ木村、そして左側には腰