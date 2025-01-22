こんにちは！おでかけわんこ部です。神奈川県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ 出典：プレスリリース（ドッグパレードイメージ） 【関連記事】【全国】蟹が食べられる愛犬同伴OKの宿10選！ズワイガニや松葉ガニなど冬の味覚を味わおう♪ イベント概要 相模湾や富士山の絶景を望み、四季折々の花々やアスレチック・VRスポーツなど世代や天候を問わず“365日誰もが遊び愉しみ