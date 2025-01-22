■ぷく顔も可愛い“世界一のアイドル”宮脇咲良（SAKURA / LE SSERAFIM） 【写真】華やかな美しさを放つ、LE SSERAFIMサクラの年末の写真 LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）こと宮脇咲良が、Instagramを更新。様々な髪型のショットを公開した。 キャプションには「遅ればせながら年末の私」と添えられており、数々のイベントや音楽特番に出演して多忙だった、年末の宮脇の姿が詰め込まれた。 1～5枚目は、