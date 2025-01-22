今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『りっかのプチ旅行「本日開業！夢洲駅！」【小春六花】』というそるとさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）万博の最寄り駅である夢洲駅が本日開業とのことで、ふらっと行ってきました。京都からの脱出を図り、様々な場所を訪れている投稿者のそるとさん。今回は大阪・関西万博会場の玄関口である「夢洲（ゆめしま）駅」へ、開業の1月19日に訪れました。開業当