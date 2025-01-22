22日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数794、値下がり銘柄数522と、値上がりが優勢だった。 個別では東京ボード工業が一時ストップ高と値を飛ばした。巴コーポレーション、弘電社、シイエム・シイ、クシム、昭栄薬品など13銘柄は昨年来高値を更新。パレモ・ホールディングス、スパンクリートコーポレーション、リミックスポイント、ネクスグループ、ＧＦ