22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数297、値下がり銘柄数263と、値上がりが優勢だった。 個別ではオンコリスバイオファーマ、レナサイエンスがストップ高。ククレブ・アドバイザーズ、グロービング、フィスコ、バンク・オブ・イノベーション、サークレイスなど8銘柄は昨年来高値を更新。トリプルアイズ、ｎｏｔｅ、ジェイフロンティア、ｍｏｎｏＡＩｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ