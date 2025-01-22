22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ108532 1.9 27620 ２. 野村日経平均940228.9 41100 ３. 楽天Ｗブル8710 -17.7 32700 ４. 日経ベア２8287 -35.0 284.1