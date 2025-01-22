様々なものの価格が上がっているいま、物価の最前線で働く方にいまの傾向を伺います。札幌市豊平区のスーパー・キテネ食品館 月寒店にカメラがお邪魔しています。ここ最近は葉物野菜の価格高騰が話題となっています。青果を担当する田中さんに、いまの価格や今後の傾向を伺います。（村雨アナウンサー）「葉物野菜の価格の傾向はどうなっていますか？」（田中圭太社長）「１週間前からようやくキャベツとレタス