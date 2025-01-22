岐阜県関市の住宅で1月21日、花壇に埋められた動物の頭と足のようなものが見つかりました。鼻先が長くキツネとみられ、現場の状況から警察は何者かが埋めた事件の可能性があるとみて調べています。21日午後0時半ごろ、関市小瀬の住宅の花壇に、茶色の毛におおわれた動物の頭と足のようなものが埋められているのを住人が見つけました。警察によりますと、頭のようなものは鼻先が長く、キツネとみられるということで、前日まで