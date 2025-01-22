歌手でタレントのあのが２１日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演した。今回は「ちゃんと叱れない大人と叱られてこなかった若者」。「ボク、中１の時、バスケ部だったんですけど」と話し出した、あの。「その部活動でコーチの集合がかかって、（自分たちが）ダラけてたのか分からないんですけど、とにかく怒り始めて。ガーッって言って。『おまえら、本当にバスケ好きか？』って言われて