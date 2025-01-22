今回ご紹介するのは、ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」で見つけた素敵なハンカチ。兵庫県北播磨で作られた播州ハンカチです。ハンカチはプチプラだと100〜300円くらいですが、こちらは500円とお高め。ですが、魅力を知れば知るほどお値段に納得できる、手が込められたこだわりの商品だったんです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：播州ハンカチ 君影草（きみかげそう）価格：￥550（税込）サイズ（約）：W45cm