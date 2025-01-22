大阪管区気象台が昨日1月21日(火)に発表した3か月予報によると、近畿地方では2月が大体平年並みの気温。今週は季節外れの暖かさになっていますが、2月は時折寒気が流れ込み、厳しい寒さが戻ることもあるでしょう。一方、3月以降は再び高温傾向となり、平年より気温の高い日が多くなりそうです。今シーズンの冬ここまでの気温変化今シーズンの冬、ここまでを振り返ると、12月から1月前半までは平年並みか平年より気温の低い日が多