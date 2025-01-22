岐阜県に本社を置く花卉（かき）総合商社ジャパンプランツは、スーパーなど小売流通店舗の人手不足などの諸課題に、ネットワークカメラ（以下NWC）を活用した売場の最適化提案を全国の小売店を対象に強化している。24年春から提案し、このほど来店客などの人物を自動モザイク処理する機能を追加し、仕様を進化させた。同社は、スーパーやドラッグストア、ホームセンターなどの花卉売場にサカキや仏花の他、スプレーマムやカーネー