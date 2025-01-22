J-オイルミルズは家庭用製品JOYL「AJINOMOTOオリーブオイル」シリーズ400g瓶をリニューアルし、軽量化した新容器に切り替える。内容量はそのままに、容器1本当たりのガラス使用量を従来品から56g削減。瓶の強度を維持しつつ軽量化した。新容器を採用した製品は2月1日から生産を開始し、順次店頭化する。同社によると、「オリーブオイル購入時に瓶製品の重さを気にするお客様が半数を超え、重さに対する意識が高いことが分かった」