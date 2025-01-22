イチロー氏の功績は米球界でも広くたたえられている(C)Getty Images2025年の米野球殿堂入りが現地21日（日本時間22日）に発表され、資格1年目のイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が、日本人初の殿堂入りを果たした。 【関連記事】イチロー氏、日本人初の米野球殿堂入りも満票には1票届かず「非常に光栄なことだと思います」本人は感慨をにじませる注目のMLB史上2人目、野手史上初の満票で殿堂入りを