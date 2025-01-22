はごろもフーズは3月1日出荷分から、「はごろも＆キングオスカー オイルサーディン」を値上げする。主原料のいわし（ブリスリング）の漁獲枠削減に伴う魚価上昇や包装資材の値上がり、円安の影響により製造原価が悪化しているため。値上げ幅は18.4％。参考小売価格（税別）で、改定前380円→改定後450円となる。