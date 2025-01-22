毎日持ち歩く自宅の鍵。特にマスターキーをむき出しの状態にしていると、実は結構危険だってご存知でしたか…？防犯対策のためにも、キーカバーは積極的に装着したいところ。セリアなら、お洒落で高見えする優秀なプチプラアイテムをGETできますよ♪早速ご紹介していきます♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：レザー調キーカバー価格：￥110（税込）販売ショップ：セリア実はむき出しにしていると危ない…！セリアで