伊藤ハム米久ホールディングスは1月17日開催の取締役会で、三菱商事の浦田寛之農畜産本部長の次期社長就任を決議した。宮下功社長は取締役会長に就く。6月下旬の定時株主総会を経て就任する。浦田寛之氏（うらた・ひろゆき）1974年9月5日生まれ、50歳。97年4月三菱商事入社、2015年伊藤ハム執行役員、17年米久取締役常務執行役員、19年三菱商事経営企画部、20年同 畜産部長、21年同 畜産酪農部長、23年4月同 農畜産本部長（現任