LIFRELLは1月19日、「婚活パラダイス」が未婚の男女に向けて実施した、婚活に関する実態調査の結果を発表した。調査は1月17日〜18日、200人を対象に行われた。現在、婚活をしていますか?まず、現在の婚活状況について聞いたところ、「これから始めようと思っている」「すでに積極的にしている」の回答率が、20代後半〜30代の層で特に高い傾向が見られた。結婚を希望する理由としては、「安定したい」が19%で最も多く、「老後の生活