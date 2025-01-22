BLACKPINKのジェニーがデビュー後初となるソロフルアルバムを発売する。【写真】「圧巻…」ジェニーの“インナーウェア姿”1月22日、所属事務所のOAエンターテインメントによると、ジェニーは3月7日に初のソロフルアルバム『Ruby』をリリースする。『Ruby』は、昨年10月に公開された『Mantra』を含む多彩なジャンルの15曲が収録される。（写真提供＝OAエンターテインメント）特に、Childish Gambino（チャイルディッシュ・ガンビー