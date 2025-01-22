タカラトミーアーツは、「ガチャ」(カプセルトイ)より「トムとジェリーYummy Foodコレクション2」を2025年1月に発売する。全4種で各300円。「トムとジェリーYummy Foodコレクション2」「トムとジェリーYummy Foodコレクション2」は、「トムとジェリー」の仲間たちが、おいしそうなフードとコラボレーションした大人気シリーズの第2弾。今作もボリューム感たっぷりで、飾って満足の仕上がりだ。サイズは約5cm。ラインナップは「サン