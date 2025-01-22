2025年1/27付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年1月13日〜19日）では、TOP100内の週間総再生数が3億455.5万回（先週比3.4％減）、TOP500内は6億4366.4万回（同0.5％減）。TOP500圏内に初登場したのは19作（先週14作）、そのうちTOP100入りは4作（先週2作）となった。【グラフ】ミセスが圧倒！ちゃんみなが6位に急上昇…アーティスト別TOP500合計再生数＆ランクイン楽曲数の推移【TOP10動向】■ミセスが史上