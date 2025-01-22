２０２４海報集団金秋モーターショー・インテリジェントコネクテッド新エネルギー車展で、北京汽車集団傘下の新エネ車ブランド「極狐（ＡＲＣＦＯＸ）」が展示した電動セダン「αＳ５」。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社北京1月22日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会は21日、2024年のセダン販売台数のうち、上位10社で791万5千台となり、全体の68.7％を占めたと発表した。比亜迪（BYD）、一汽大衆汽車（一汽VW）