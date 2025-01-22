映画やテレビドラマでの〝時代劇離れ〟が続く中、自主制作映画「侍タイムスリッパー」のメジャー市場での大ヒットが日本映画界の新たな潮流として注目された。時代劇にこだわる草の根的な動きが今後も高まりそうだが、それ以前から京都を拠点に作品を撮り続ける作家・映画監督の山田誠二氏が、よろず～ニュースの取材に対し、アイデアでやりくりする現場の様子や時代劇への思いを語った。
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