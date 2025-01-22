名鉄によりますと、名鉄名古屋本線の鳴海駅と堀田駅の間の上下線は人身事故のため運転を見合わせていましたが、午後0時43分に運転を再開しました。 【写真を見る】【速報】名鉄名古屋本線 鳴海駅～堀田駅上下線の運転再開