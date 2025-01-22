一時期、ワイヤーラックを曲げてマガジンラックをDIYするのが流行りましたよね。筆者もチャレンジしてみましたが、どうもフォルムがしっくりこなくて…諦めていましたが…セリアでとんでもない出会いがありました！セリアさんの商品開発力に脱帽してしまう品揃え。これはチェックしなきゃ損ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ワイヤー マガジンラック ホワイト価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦18×横20cm販売シ