東京地裁立川支部＝東京都立川市「ルフィ」と名乗る男らが指示したとされる広域強盗事件のうち、東京都狛江市の住宅で2023年1月、住人の女性＝当時（90）＝が暴行を受け死亡した事件の実行役として、強盗致死罪などに問われた野村広之被告（54）は22日、東京地裁立川支部で開かれた初公判で「参加したことの認識はある」と述べ、起訴内容を一部認めた。弁護側は「起訴状の内容の犯行をしたわけでない」と述べた。冒頭陳述で検