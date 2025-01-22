四角の中にデザインされた複雑な模様。日本で開発され今や世界で使われる「QRコード」です。 【写真を見る】本物の上に“偽QRコード”貼る手口も…「攻撃者にとっても非常に便利」自販機に貼られた“謎QRコード”の正体は スマホのカメラをかざすだけで、ウェブページが表示されたり、財布もカードも必要なくスマホ1つで買い物ができる電子決済も。世界の電子決済取引額は、年間210兆円と爆発的に