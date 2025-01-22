ガールズグループLABOUMの元メンバー、ユルヒが女優業に挑戦する。【写真】電撃離婚したユルヒ、がっつりタトゥーユルヒは1月21日、インスタグラムのストーリーを更新し、「私のパ悪ファイト」という文と、初主演ドラマ『私のパートナーは悪魔』（原題）の台本の写真を投稿。“私のパ悪”はタイトルの略で、付箋もたっぷり貼られており、やる気満々のようだ。（画像＝ユルヒInstagram）今回の投稿に先立ち、ユルヒはショートフォー