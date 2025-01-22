寺子屋は2月20日、スパイラルキュートとのライセンス契約に基づき、「ちいかわもぐもぐ本舗」2号店を埼玉県川越市にオープンする。「ちいかわもぐもぐ本舗 川越店」外観イメージ同店は、「ちいかわ」と「もぐもぐ(食べる)」をテーマにしたグッズショップ。小江戸・川越ならではの情緒あふれる蔵造りや菓子屋横丁をイメージしたアートを取り入れたほか、「ちいかわ」たちと人力車のフォトスポットも設置している。商品ラインナップ