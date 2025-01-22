パナソニックは1月22日、4Kビデオカメラの新製品「HC-X1600」「HC-X2100」を発表した。映像クリエイターやハイアマチュアをターゲットにした高性能モデル。4K/60p動画を10bit/200Mbpsの高精細な画質で記録できる。小型軽量ボディながら、広角25mmから望遠600mmまでをカバーする光学24倍ズームレンズを搭載する。大容量バッテリーを搭載するほか、USB PDでの急速充電にも対応した。HC-X1600上位モデルのHC-X2100は、屋内でのライブ