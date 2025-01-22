医薬品を処方箋の交付や指示を受けた人以外に販売したなどとして高知県警は1月21日、千葉県の会社役員の男を逮捕しました。薬機法違反の疑いで逮捕されたのは、千葉県の会社役員・香川章容疑者(53)です。香川容疑者は去年6月、3回にわたって犬用の寄生虫の予防薬など4点を、医師などから処方箋の交付を受けていない静岡県などに住む3人に対して販売した疑いがもたれています。また加えて、甲状腺ホルモン薬など2点を千葉県に住む1