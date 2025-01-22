災害に備える非常食といえば大きな缶に入った「カンパン」が有名ですが、パインアメが詰まった黄色い缶もあるんです!マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!パインアメ缶○災害時の心と体の栄養補給にこちらが、未開封で5年もつというパインアメ缶です。パイナップルの缶詰めのようなビジュアルでかわいいですね。中には、個包装のパインアメがぎっしり90g(1粒約4.8g)