手間がかかる「粉ふるい」の作業を楽にしてくれる「ふるい」をダイソーで発見しました。『ステンレス粉ふるい』はコップ状で、レバーを引くだけで簡単に粉ふるいができるという優れもの。今まで、ふるいを必死に叩いていたのがバカバカしくなるほど作業がラクチン。しかも、お手入れだって楽々。これは要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレス粉ふるい価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーレバ